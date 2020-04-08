Собор Архангела Гавриила: что нельзя делать, молитвы, открытки, поздравления

Общество и люди

8 апреля — праздник Собора Архангела Гавриила (Благовест Гавриилов). Именно он известил Деву Марию, что она родит Спасителя.

«ФАКТЫ» собрали для вас главные приметы и запреты этого праздника, а также — молитвы, открытки и поздравления.

Архангел Гавриил считается Божиим вестником. Ему молятся, чтобы направил, защитил, помог понять смысл жизни и цель. Также к Гавриилу обращаются за помощью те, кто хочет забеременеть.

Что нельзя делать

8 апреля нельзя заниматься рукоделием. Также нельзя жадничать: тот, кто будет скупым в этот день, потом может бедствовать.

Нельзя злословить, обижать людей, злиться, обижать животных.

Незамужним девушкам нельзя ходить с распущенными волосами, иначе муж не будет домовитым.

А еще советуют следить за погодой: какая она 8 апреля, такой и 8 октября будет.

Молитва Архангелу Гавриилу

О, святый великий Архангеле Гаврииле, Божию Престолу предстояй и озарением от Божественного света осиянный, ведением же непостижимых тайн о превечней премудрости Его просвещенный! Всеусердно молю тя, настави мя к покаянию от злых дел и ко утверждению в вере моей, укрепи и огради душу мою от искушений прельстительных, и умоли Создателя нашего о отпущении грехов моих. О, святый великий Гаврииле Архангеле! Не презри мене грешнаго, молящегося тебе о помощи и заступлении твоем в веце сем и в будущем, но присно помощник мне явися, да непрестанно славлю Отца и Сына и Святого Духа державу и твое предстательство во веки веков. Аминь.

Поздравления с праздником

В день Гавриила Благовеста

Желаю хорошей тебе вести!

Пусть порадует и удивит,

Чтоб счастливым был твой вид!

Чтоб глаза твои сияли,

Чтоб печали не видали.

И пусть близкие все люди

В радости с тобою будут!

Прогони сейчас все хвори

И живи всегда без горя.

Ты о прошлом не жалей.

Мира и счастливых дней!

***

Пришел Гавриил Благовест

Он принес благую весть —

Что Спаситель наш родился,

Свету этому явился.

День в молитве проведи,

Попроси у всех прощенья.

Принесет пусть Гавриил

От болезней исцеленье.

Все, о чем ты не попросишь,

Все услышит Гавриил.

Ну, а я тебе желаю,

В доме твоем чтоб был мир!

Напомним, что в этот день именины отмечает Лариса.

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