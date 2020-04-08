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Общество и люди

Песах 2020: открытки, поздравления, смс

1:59 8 апреля 2020 38
Песах
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

На заходе солнца в среду, 8 апреля, иудеи встретят Песах (центральный праздник в память об исходе евреев из Египта), который продлится до 16 апреля. В Израиле с 7 по 10 апреля введен полный карантин, да и во многих странах карантинные меры не менее суровы. Но вы всегда можете отправить друзьям открытку или поздравление.

А «ФАКТЫ» собрали для вас такие открытки и поздравления.

Песах 2020

Поздравляем от души со светлым праздником Песах, хотим пожелать, чтобы никогда не гас огонёк надежды в Вашей душе, чтобы вера в лучшее помогала идти по жизни, чтобы здоровы и счастливы были те, кто дорог Вам.

Песах 2020

***
В праздник Песах вам желаю
Счастья, радости, удачи.
Вера пусть поможет в жизни
Сложные решать задачи.

Пусть свобода в вашем сердце
За мечтой всегда ведет,
Процветание, вдохновение
Пусть вам Песах принесет.

Песах 2020
***
Праздник Песах наступает,
Поздравляю вас сердечно,
Счастье будет в жизни вашей
Пусть огромным, бесконечным.

Пусть свободным будет сердце
От печалей и обид,
Путь к добру и просветлению
Будет вам пускай открыт.

Песах 2020

***
Я поздравляю вас в этот светлый и солнечный праздник. Пусть на ваших столах, за которыми соберутся ваши друзья, будет изобилие. Благость и здравие пускай царят в ваших домах. Успехов вам, во всех стремлениях и начинаниях. Пускай неприятности и беды обходят стороной вас и ваших детей. Радость пускай в этот праздник царствует в ваших душах и сердцах.

Песах 2020

Ранее мы писали, как отмечают самый древний еврейский праздник.

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