Песах 2020: открытки, поздравления, смс

Общество и люди

На заходе солнца в среду, 8 апреля, иудеи встретят Песах (центральный праздник в память об исходе евреев из Египта), который продлится до 16 апреля. В Израиле с 7 по 10 апреля введен полный карантин, да и во многих странах карантинные меры не менее суровы. Но вы всегда можете отправить друзьям открытку или поздравление.

А «ФАКТЫ» собрали для вас такие открытки и поздравления.

Поздравляем от души со светлым праздником Песах, хотим пожелать, чтобы никогда не гас огонёк надежды в Вашей душе, чтобы вера в лучшее помогала идти по жизни, чтобы здоровы и счастливы были те, кто дорог Вам.

***

В праздник Песах вам желаю

Счастья, радости, удачи.

Вера пусть поможет в жизни

Сложные решать задачи.

Пусть свобода в вашем сердце

За мечтой всегда ведет,

Процветание, вдохновение

Пусть вам Песах принесет.



***

Праздник Песах наступает,

Поздравляю вас сердечно,

Счастье будет в жизни вашей

Пусть огромным, бесконечным.

Пусть свободным будет сердце

От печалей и обид,

Путь к добру и просветлению

Будет вам пускай открыт.

***

Я поздравляю вас в этот светлый и солнечный праздник. Пусть на ваших столах, за которыми соберутся ваши друзья, будет изобилие. Благость и здравие пускай царят в ваших домах. Успехов вам, во всех стремлениях и начинаниях. Пускай неприятности и беды обходят стороной вас и ваших детей. Радость пускай в этот праздник царствует в ваших душах и сердцах.

Ранее мы писали, как отмечают самый древний еврейский праздник.

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