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Песах 2020: открытки, поздравления, смс
На заходе солнца в среду, 8 апреля, иудеи встретят Песах (центральный праздник в память об исходе евреев из Египта), который продлится до 16 апреля. В Израиле с 7 по 10 апреля введен полный карантин, да и во многих странах карантинные меры не менее суровы. Но вы всегда можете отправить друзьям открытку или поздравление.
А «ФАКТЫ» собрали для вас такие открытки и поздравления.
Поздравляем от души со светлым праздником Песах, хотим пожелать, чтобы никогда не гас огонёк надежды в Вашей душе, чтобы вера в лучшее помогала идти по жизни, чтобы здоровы и счастливы были те, кто дорог Вам.
***
В праздник Песах вам желаю
Счастья, радости, удачи.
Вера пусть поможет в жизни
Сложные решать задачи.
Пусть свобода в вашем сердце
За мечтой всегда ведет,
Процветание, вдохновение
Пусть вам Песах принесет.
***
Праздник Песах наступает,
Поздравляю вас сердечно,
Счастье будет в жизни вашей
Пусть огромным, бесконечным.
Пусть свободным будет сердце
От печалей и обид,
Путь к добру и просветлению
Будет вам пускай открыт.
***
Я поздравляю вас в этот светлый и солнечный праздник. Пусть на ваших столах, за которыми соберутся ваши друзья, будет изобилие. Благость и здравие пускай царят в ваших домах. Успехов вам, во всех стремлениях и начинаниях. Пускай неприятности и беды обходят стороной вас и ваших детей. Радость пускай в этот праздник царствует в ваших душах и сердцах.
Ранее мы писали, как отмечают самый древний еврейский праздник.
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