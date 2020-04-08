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Пока в Японии завершаются испытания лекарства от коронавируса, польские ученые о веществе, которое снижает активность коронавируса нового типа (SARS-CoV-2).

Испытания на животных показали его безопасность, однако на человеке препарат еще не тестировали. Об этом сообщило Польское агентство печати со ссылкой на препринт статьи, опубликованный в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Изобретение представляет собой химическое соединение под названием HTCC. Сообщается, что оно влияет не только на SARS-CoV-2, но и на MERS-CoV — возбудителя ближневосточного респираторного синдрома, который появился в Саудовской Аравии осенью 2012 года.

Исследователи считают, что их разработка — многообещающий первый шаг на пути к изобретению лекарства и рассчитывают начать клинические исследования своего средства. HTCC запатентовано и ранее тестировалось на животных, разрешения на использование у людей пока не получено. У грызунов эта субстанция не вызывала ухудшений в работе органов дыхания и не демонстрировала токсичность.

Полимерное соединение HTCC было создано на основе хитозана, полученного из креветок или грибов. Исследователи показали, что этот полимер связывается с белком Спайка, который образует «корону» вируса, и блокирует его взаимодействие с рецептором клетки и, как следствие, с вирусом, попадающим в клетку.

Работа проводилась с применением не только стандартной клеточной модели, но и продвинутой системы, моделирующей полностью дифференцированный эпителий дыхательной системы человека. «Это одна из самых совершенных моделей», — подчеркивают авторы исследования.

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