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Коронавирус наступает: новые случаи заражения COVID-19 подтвердили в Житомирской и Одесской областях
В Житомире, где несколько недель назад первый зараженный коронавирусом местный житель изначально предоставил неправдивую информацию о контактировавших с ним лицах, лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у жителей города в возрасте 65 и 67 лет.
Об этом сообщили в своем видеообращении мэр города Сергей Сухомлин.
«У нас сегодня два подтвержденных случая заражения коронавирусом. Это Первая инфекционная больница, пациенты 65 и 67 лет, житомиряне», — сказал он.
Кроме того, у еще двух горожан подозревают наличие COVID-19.
Такое же количество заболевших коронавирусом выявили за прошедшие сутки и в Одесской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый.
«Лабораторный центр Минздрава в Одессе получил положительные анализы на коронавирус у жительницы Одессы 1968 г. р. и жительницы Килийского района 1975 г. р. Первая женщина за пределы страны не выезжала, а вторая пациентка — недавно вернулась из США.
Обе заболевшие по состоянию на вечер вторника находились в больнице и получали симптоматическое лечение.
Таким образом, всего в Одесской области было зарегистрировано 32 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на утро вторника, 7 апреля, в Украине были подтверждены 1462 случая COVID-19. Зафиксированы 45 случаев с летальным исходом и 28 случаев выздоровления пациентов.
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