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"Дарница" в апреле поставит в аптеки более 1,6 миллиона упаковок парацетамола
Фармацевтическая компания «Дарница» начала выпуск новых серий препарата «Парацетамол-Дарница». Как сообщает пресс-служба компании, на протяжении следующих 30 дней в аптеки страны поступит более 1,6 млн упаковок этого лекарственного средства.
Согласно глобальной статистике, около 80% инфицированных COVID-19 переносят болезнь в легкой форме, оставаясь при этом дома. Национальная служба здоровья Великобритании опубликовала рекомендации для лечения коронавирусных симптомов в домашних условиях, в которых советует больным COVID-19 принимать парацетамол, чтобы снизить температуру — один из двух основных симптомов коронавирусной инфекции. Такие рекомендации привели к повышенному спросу на лекарственные средства, в состав которых входит парацетамол.
«Мы следим за развитием эпидемии COVID-19 в Украине и изучаем опыт коллег из других стран, чтобы быстро реагировать на растущие потребности в препаратах для лечения симптомов коронавируса. Большинство национальных протоколов стран — членов ЕС по лечению рекомендуют парацетамол как препарат выбора при лечении лихорадки и боли. Поэтому в марте мы поставили в аптеки 1 млн упаковок „Парацетамол-Дарница“ и в апреле продолжаем выпуск этого эффективного и доступного средства. В течение месяца „Дарница“ отгрузит дополнительно более 1,6 млн упаковок», — подчеркнул председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.
Напомним, в марте «Дарница» изменила планы производства для первоочередного обеспечения населения противовирусными и жаропонижающими средствами. В последующие месяцы компания также будет готова удовлетворить спрос на этот препарат.
«Парацетамол-Дарница» — лекарственное средство, обладающее жаропонижающим и умеренным обезболивающим действием, которое выпускается в форме таблеток дозировкой 200 мг и 500 мг, регистрационные удостоверения UA 4369/01/01 и 4369/01/03. Участок, на котором производится лекарственное средство «Парацетамол-Дарница», соответствует международным стандартам надлежащей производственной практики (Good manufacturing practice — GMP).
Фармацевтическая компания «Дарница» основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля — кардиология, неврология и решения проблем боли. Продукция «Дарницы» экспортируется в 16 стран мира.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!