26.76 / 27.22 28.72 / 29.57
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Отмена государственной итоговой аттестации: как теперь поступать в колледжи и техникумы

9:17 8 апреля 2020 430
Отмена государственной итоговой аттестации: как теперь поступать в колледжи и техникумы
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Карантинные ограничения в Украине, из-за которых учащихся 4 и 9 классов освободили от государственной итоговой аттестации, повлияют и на потенциальных абитуриентов заведений профессионально-технического образования. Напомним, в правительстве прогнозируют, что постепенное снятие жестких карантинных ограничений, может быть начато в середине мая.

Как заявила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий в интервью Liga.net, на регистрацию в Министерство юстиции уже передан приказ об освобождении от обязательной аттестации выпускников 9 классов.

Таким образом, всем им выдадут документ об образовании, и уже на основании этого документа выпускники смогут поступить в учреждения профессионального образования.

Напомним, ранее Министерство образования и науки разработало два сценария завершения учебного года, проведения внешнего независимого оценивания и вступительной кампании 2020 года. При оптимистичном сценарии, который учитывает завершение карантина в середине мая, все ученики, кроме 11 класса, закончат учебный год в конце июня. ВНО же стартует ориентировочно в последнюю неделю июня и заканчивается ориентировочно в середине июля.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

День ангела Ларисы

День ангела Ларисы: поздравления и открытки

Рита Гавиола

Нищенку случайно сфотографировали на улице, после чего она стала моделью-миллионершей (фото)

Ирина Билык

50-летняя Ирина Билык показала фигуру в кружевном белье (фото)

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер