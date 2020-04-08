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Отмена государственной итоговой аттестации: как теперь поступать в колледжи и техникумы
Карантинные ограничения в Украине, из-за которых учащихся 4 и 9 классов освободили от государственной итоговой аттестации, повлияют и на потенциальных абитуриентов заведений профессионально-технического образования. Напомним, в правительстве прогнозируют, что постепенное снятие жестких карантинных ограничений, может быть начато в середине мая.
Как заявила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий в интервью Liga.net, на регистрацию в Министерство юстиции уже передан приказ об освобождении от обязательной аттестации выпускников 9 классов.
Таким образом, всем им выдадут документ об образовании, и уже на основании этого документа выпускники смогут поступить в учреждения профессионального образования.
Напомним, ранее Министерство образования и науки разработало два сценария завершения учебного года, проведения внешнего независимого оценивания и вступительной кампании 2020 года. При оптимистичном сценарии, который учитывает завершение карантина в середине мая, все ученики, кроме 11 класса, закончат учебный год в конце июня. ВНО же стартует ориентировочно в последнюю неделю июня и заканчивается ориентировочно в середине июля.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!