Украина

Отмена государственной итоговой аттестации: как теперь поступать в колледжи и техникумы

Карантинные ограничения в Украине, из-за которых учащихся 4 и 9 классов освободили от государственной итоговой аттестации, повлияют и на потенциальных абитуриентов заведений профессионально-технического образования. Напомним, в правительстве прогнозируют, что постепенное снятие жестких карантинных ограничений, может быть начато в середине мая.

Как заявила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий в интервью Liga.net, на регистрацию в Министерство юстиции уже передан приказ об освобождении от обязательной аттестации выпускников 9 классов.

Таким образом, всем им выдадут документ об образовании, и уже на основании этого документа выпускники смогут поступить в учреждения профессионального образования.

Напомним, ранее Министерство образования и науки разработало два сценария завершения учебного года, проведения внешнего независимого оценивания и вступительной кампании 2020 года. При оптимистичном сценарии, который учитывает завершение карантина в середине мая, все ученики, кроме 11 класса, закончат учебный год в конце июня. ВНО же стартует ориентировочно в последнюю неделю июня и заканчивается ориентировочно в середине июля.

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