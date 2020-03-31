Названы возможные даты проведения ВНО-2020

Украина

Учитывая ситуацию с введенным в Украине карантином в связи с пандемией коронавируса, Министерство образования и науки разработало два сценария завершения учебного года, проведения внешнего независимого оценивания и вступительной кампании 2020 года.

По информации и.о. министра образования и науки Любомиры Мандзий, до 24 апреля (даты окончания карантина) обучение будет проходить по дистанционной форме.

В Минобразования расписали алгоритм по двум сценариям в зависимости от даты окончания карантина.

Первый сценарий. Если карантин закончится к первой неделе июня, то все ученики, кроме 11-го класса, заканчивают учебный год в конце июня. После карантина для них организуется корректирующее обучение: учитель идентифицирует темы, по которым есть пробелы в знаниях, отчитывает те, которые являются критическими для класса, указывает, какие темы необходимо дополнительно доработать дома.

Выпускники 11-х классов также учатся до конца июня — корректируют пробелы в программе, готовятся к ВНО.

ВНО стартует ориентировочно в последнюю неделю июня и заканчивается ориентировочно в середине июля. Результаты основной сессии ВНО станут известны в конце июля.

Вступительная кампания начнется в начале августа.

Если карантин в Украине продолжат до конца августа, тогда учебные заведения будут работать по второму сценарию.

Все ученики, кроме 11-го класса, заканчивают обучение в конце мая и получают соответствующие документы. В 2020—2021 учебном году первый месяц обучения будет корректирующим. Учителя должны будут сделать срез знаний, идентифицировать темы, по которым есть пробелы, и компенсировать их в течение первого месяца обучения. Сам учебный год 2020−2021 продлится до конца июня.

ВНО для учеников 11-го класса стартует в середине августа и заканчивается к середине сентября.

Вступительная кампания завершится до середины октября, а обучение первых курсов начнется в начале ноября. Обучение остальных курсов начнется с 1 сентября.

По обоим сценариям для студентов вузов невыпускных лет учебный год должен завершиться так же, как планировалось.

Экзаменационно-зачетные сессии университеты могут провести дистанционно в том графике, который утвержден заведением. В случае, если обязательную аудиторную работу студенты не могут выполнить дистанционно, вуз должен перенести ее на следующий учебный год.

Студенты выпускных лет защищать дипломные работы и сдавать аттестационные экзамены могут дистанционно, кроме единого государственного квалификационного экзамена и аттестации лиц, приобретающих степени доктора философии, доктора искусства, доктора наук.

В связи с эпидемиологической ситуацией будет отменена государственная итоговая аттестация в 4 и 9 классах.

Кроме того, 15 апреля будет обнародовано онлайн-пробное ВНО со всеми необходимыми пояснениями. Участники также смогут потренироваться, получив онлайн-тестовую тетрадь. Накануне тестирования всем, кто зарегистрировался и заплатил за услугу, будет предоставлена ​​возможность пройти пробное тестирование очно. Дата проведения пробного ВНО зависит от срока карантина.

Напомним, на утро 31 марта в Украине подтверждены 549 случаев COVID-19.

Как сообщали «ФАКТЫ», в СНБО создали электронную ежедневно обновляемую карту распространения заболеваемости коронавирусом COVID-19 в мире и в Украине.

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