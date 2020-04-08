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Украина

Борьба с COVID-19: Украина отправила в Италию самолет с гуманитарной помощью (фото, видео)

9:29 8 апреля 2020 136
Самолет Нацгвардии с помощью для Италии
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Утром в среду, 8 апреля, из Украины в Италию вылетел транспортный самолет Нацгвардии с гуманитарной помощью — в Рим отправили пять тысяч литров дезинфекционных жидкостей для нужд медиков, борющихся с коронавирусом. Ранее в Италию отправились медики из Украины, которых эмоционально встретили жители Неаполя.

Об отправке самолета сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, отметивший, что накануне в Италии впервые было зарегистрировано падение темпов прироста случаев Covid-19.

«По данным департамента гражданской защиты Италии, вчера заболели лишь 880 человек. Это самый низкий показатель начиная с 10 марта», — отметил Геращенко и добавил, что на сегодняшний день спиртовая отрасль Украины полностью закрывает потребности страны в дезинфицирующих жидкостях на основе этилового спирта и может «закрыть любые потребности Европы».

Эксклюзивный материал о том, как итальянские медики вылечили украинку, которую считали безнадежной, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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