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Борьба с COVID-19: Украина отправила в Италию самолет с гуманитарной помощью (фото, видео)
Утром в среду, 8 апреля, из Украины в Италию вылетел транспортный самолет Нацгвардии с гуманитарной помощью — в Рим отправили пять тысяч литров дезинфекционных жидкостей для нужд медиков, борющихся с коронавирусом. Ранее в Италию отправились медики из Украины, которых эмоционально встретили жители Неаполя.
Об отправке самолета сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, отметивший, что накануне в Италии впервые было зарегистрировано падение темпов прироста случаев Covid-19.
«По данным департамента гражданской защиты Италии, вчера заболели лишь 880 человек. Это самый низкий показатель начиная с 10 марта», — отметил Геращенко и добавил, что на сегодняшний день спиртовая отрасль Украины полностью закрывает потребности страны в дезинфицирующих жидкостях на основе этилового спирта и может «закрыть любые потребности Европы».
Эксклюзивный материал о том, как итальянские медики вылечили украинку, которую считали безнадежной, читайте на сайте «ФАКТОВ».
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!