«Нам нужно чудо»: хоккеист клуба НХЛ находится в коме (фото)

Спорт

У игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» Колби Кейва произошло кровоизлияние в мозг, и он находится в критическом состоянии. После того, как спортсмен был доставлен в клинику Торонто, его ввели в состояние медикаментозной комы, после чего провели операцию по удалению коллоидной кисты, оказывавшей давление на мозг.

«Последние два дня были худшими в моей жизни. Врачи борются за жизнь Колби. Нам нужно чудо. Пожалуйста, помолитесь за моего мужа и лучшего друга», — написала жена Кейва Эмили на своей странице в Instagram.

Колби со своей женой Эмили

Отметим, что в сильнейшей лиге мира 25-летний Колби дебютировал в декабре 2017-го в составе «Бостон Брюинз», за который в общей сложности провел 23 матча и забросил одну шайбу. С января 2019-го выступает за «Эдмонтон Ойлерз», в нынешнем сезоне на его счету 11 матчей и одна заброшенная шайба в регулярном чемпионате.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у хоккеиста «Сент-Луиса» Джея Боумистера случился сердечный приступ прямо во время игры.

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