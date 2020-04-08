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Шоу-бизнес

Игорь Николаев сбрил усы из-за болезни: как выглядит артист (видео)

9:34 8 апреля 2020 914
Игорь Николаев и Юля Проскурякова
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Жена известного российского певца и композитора Игоря Николаева, которого на днях выписали из Коммунарской больницы, Юлия Проскурякова показала, как он выглядит после болезни. Артист, который сначала находился на самоизоляции в квартире с подозрением на коронавирус, а потом лечил пневмонию в специализированной клинике, после отрицательного теста на COVID-19 смог воссоединиться с семьей, обнять жену и 4-летнюю дочь Веронику.

Видео трогательной встречи Юлия показала в Instagram.

«К нам приехал папа Игорь, дорогой», — прокомментировала жена Николаева возвращение мужа.

В коротком видео видно, что Игорь заметно похудел и сбрил усы. Возможно, на этом настояли медики, ведь обладатели усов и бороды подвергаются дополнительным рискам.

Напомним, 78-летний Лев Лещенко победил коронавирус и долечивается дома. А Надежда Бабкина, которую он успел поздравить с юбилеем, теперь в больнице с обширным воспалением легких. У нее коронавирус пока не подтвержден.

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