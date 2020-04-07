Госпитализированную Надежду Бабкину проверили на коронавирус: что показал тест

Шоу-бизнес

В окружении российской певицы Надежды Бабкиной, которая оказалась в больнице с подозрением на коронавирус, подтвердили ее госпитализацию и уточнили диагноз. У народной артистки России обширная пневмония. Первый тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

Об этом сообщил ТАСС представитель певицы Александр Велор. По его словам, состояние Бабкиной стабильное, отмечается положительная динамика.

Подробностями о состоянии Бабкиной также поделилась ее подруга юмористка Клара Новикова. Она говорит, что состояние певицы стабильное и не вызывает опасений.

«Я только знаю, что все там более или менее нормально, что она уже чувствует себя хорошо, но пока остается в больнице», — сказала Новикова.

Тем временем, в сети обсуждают, что же могло подорвать здоровье 70-летней певицы. Подозревали, что она могла заразиться коронавирусом от Льва Лещенко, которого уже выписали из больницы. Говорят, на здоровье Надежды Григорьевны могли повлиять изнурительные диеты, голодание и пластические операции. В последние время артистка избавилась от 20 килограммов и преобразилась внешне, будто скинув не один десяток лет.

Ранее российские СМИ сообщили, что Надежду Бабкину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому.

А молодой муж певицы Евгений Гор назвал информацию о госпитализации Бабкиной фейком.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter