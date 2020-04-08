26.76 / 27.22 28.72 / 29.57
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Предлагают получить деньги от государства: украинцев предупредили о хитрой схеме мошенников

9:55 8 апреля 2020 213
Предлагают получить деньги от государства: украинцев предупредили о хитрой схеме мошенников
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Нацбанк предупредил украинцев о новом виде мошенничества, организаторы которого начали массово рассылать SMS от имени банков с предложением получить якобы «государственную помощь» на период карантина. Напомним, мошенники, обещающие украинцам по тысяче гривен, активизировались в конце марта 2020 года.

Для этого мошенники, которые звонят с неизвестного вам номера, требуют сообщить им номер своей платежной карты, срок ее действия и другую персональную информацию.

В связи с этим НБУ предостерег владельцев платежных карт от ответов на такие сообщения, телефонных звонков на указанные номера и от перехода по ссылкам, указанным в таких сообщениях.

«Помните! Сотрудники банков не имеют права и полномочий запрашивать ваши персональные данные, ПІН-коды к платежным картам, динамические коды подтверждений платежей и любую другую информацию относительно ваших счетов», — говорится в сообщении регулятора.

Отдельно подчеркивается, что начисление любых пенсионных, социальных и других государственных выплат (в частности, «карантинной» одноразовой помощи в размере 1000 гривен) банки не звонят клиентам, не направляют SMS, не запрашивают номер платежной карты, срок ее действия и другие персональные данные.

Напомним, одноразовую денежную помощь в размере тысячи гривен, которую обещал президент Украины Владимир Зеленский, выплатят только после внесения изменений в закон о государственном бюджете на 2020 год.

Внеочередное заседание Рады, на котором ожидается внесение таких изменений, может состояться уже на текущей неделе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

День ангела Ларисы

День ангела Ларисы: поздравления и открытки

Рита Гавиола

Нищенку случайно сфотографировали на улице, после чего она стала моделью-миллионершей (фото)

Ирина Билык

50-летняя Ирина Билык показала фигуру в кружевном белье (фото)

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер