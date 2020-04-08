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Предлагают получить деньги от государства: украинцев предупредили о хитрой схеме мошенников
Нацбанк предупредил украинцев о новом виде мошенничества, организаторы которого начали массово рассылать SMS от имени банков с предложением получить якобы «государственную помощь» на период карантина. Напомним, мошенники, обещающие украинцам по тысяче гривен, активизировались в конце марта 2020 года.
Для этого мошенники, которые звонят с неизвестного вам номера, требуют сообщить им номер своей платежной карты, срок ее действия и другую персональную информацию.
В связи с этим НБУ предостерег владельцев платежных карт от ответов на такие сообщения, телефонных звонков на указанные номера и от перехода по ссылкам, указанным в таких сообщениях.
«Помните! Сотрудники банков не имеют права и полномочий запрашивать ваши персональные данные, ПІН-коды к платежным картам, динамические коды подтверждений платежей и любую другую информацию относительно ваших счетов», — говорится в сообщении регулятора.
Отдельно подчеркивается, что начисление любых пенсионных, социальных и других государственных выплат (в частности, «карантинной» одноразовой помощи в размере 1000 гривен) банки не звонят клиентам, не направляют SMS, не запрашивают номер платежной карты, срок ее действия и другие персональные данные.
Напомним, одноразовую денежную помощь в размере тысячи гривен, которую обещал президент Украины Владимир Зеленский, выплатят только после внесения изменений в закон о государственном бюджете на 2020 год.
Внеочередное заседание Рады, на котором ожидается внесение таких изменений, может состояться уже на текущей неделе.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!