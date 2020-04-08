Шоу-бизнес

Никас Сафронов попал в аварию в свой день рождения: что с ним

Известный российский художник Никас Сафронов, которого обвиняли в изнасиловании, попал в аварию в свой день рождения, 8 апреля. Он разбился в центре Москвы. Художник получил травмы. О ДТП Сафронов сам рассказал, что лишился зуба, разбил губу и травмировал палец. Также в машине с ним был его брат. Он также получил травму головы, у него сотрясение мозга. Вот так Сафронов съездил за продуктами к праздничному столу.

«Ехал в магазин в день своего рождения, ночью. На светофоре, на пересечении улиц Чаянова и 1-й Тверской-Ямской в меня на огромной скорости сзади врезалась машина. Оказалось, что ее ударил таксист, который заснул за рулем. В результате ДТП пострадала девушка, которую увезли в Склиф. Я разбил губу, повредил зуб и палец. Палец не сгибается», — рассказал Сафронов.

В последнее время Сафонов не первый раз попадает в аварию. В сентябре прошлого года он стал участником ДТП. Тогда художник не пострадал.

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