- 12:00 Избиение полицейских в Харькове: в сети появилось новое видео
- 11:58 Брифинг Виталия Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: онлайн-трансляция
- 11:42 В Минюсте заговорили об освобождении заключенных из-за коронавируса
- 11:38 В ОРЛО зафиксирован первый случай смерти от коронавируса
- 11:33 У кинозвезды на карантине произошел нервный срыв: одновременно сломались пылесос, принтер и посудомойка
- 11:32 Пенсионер МВД устроил «распродажу» авто со штрафплощадки: исчезло свыше 30 машин
- 11:29 В чем выйти за хлебом во время карантина: Леся Никитюк показала эффектные наряды
- 11:15 Зараженная коронавирусом украинка родила мальчика: что известно о состоянии здоровья малыша
- 11:13 Оставайтесь дома — мы прикроем: военные записали трогательное видео
- 11:12 Молодой муж Бабкиной заговорил о ее состоянии
- 10:57 Празднование Пасхи во время карантина: Епифаний сделал важное заявление
- 10:45 Никас Сафронов попал в аварию в свой день рождения: что с ним
Никас Сафронов попал в аварию в свой день рождения: что с ним
Известный российский художник Никас Сафронов, которого обвиняли в изнасиловании, попал в аварию в свой день рождения, 8 апреля. Он разбился в центре Москвы. Художник получил травмы. О ДТП Сафронов сам рассказал, что лишился зуба, разбил губу и травмировал палец. Также в машине с ним был его брат. Он также получил травму головы, у него сотрясение мозга. Вот так Сафронов съездил за продуктами к праздничному столу.
«Ехал в магазин в день своего рождения, ночью. На светофоре, на пересечении улиц Чаянова и 1-й Тверской-Ямской в меня на огромной скорости сзади врезалась машина. Оказалось, что ее ударил таксист, который заснул за рулем. В результате ДТП пострадала девушка, которую увезли в Склиф. Я разбил губу, повредил зуб и палец. Палец не сгибается», — рассказал Сафронов.
В последнее время Сафонов не первый раз попадает в аварию. В сентябре прошлого года он стал участником ДТП. Тогда художник не пострадал.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, в страшном ДПТ в России разбился украинский шоумен Павел Петель.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.