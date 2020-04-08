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Общество и люди

Зараженная коронавирусом украинка родила мальчика: что известно о состоянии здоровья малыша

11:15 8 апреля 2020 223
Новорожденный
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

После истории с роженицей из Ирпеня, которая заболела COVID-19 и родила мальчика, похожая ситуация сложилась и с жительницей соседней Бучи (Киевская область).

«Только что получил хорошую новость от своего коллеги из города Белая Церковь. Наша жительница, у которой был подтвержден коронавирус, сегодня родила здорового мальчика весом 3 килограмма», — сообщает в социальных сетях Бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Агентство ООН по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья в связи с пандемией коронавируса дало рекомендации беременным, впрочем, отметив, что на данный момент нет научных доказательств того, что женщины в положении более восприимчивы к COVID-19.

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