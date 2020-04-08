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Зараженная коронавирусом украинка родила мальчика: что известно о состоянии здоровья малыша
После истории с роженицей из Ирпеня, которая заболела COVID-19 и родила мальчика, похожая ситуация сложилась и с жительницей соседней Бучи (Киевская область).
«Только что получил хорошую новость от своего коллеги из города Белая Церковь. Наша жительница, у которой был подтвержден коронавирус, сегодня родила здорового мальчика весом 3 килограмма», — сообщает в социальных сетях Бучанский городской голова Анатолий Федорук.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Агентство ООН по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья в связи с пандемией коронавируса дало рекомендации беременным, впрочем, отметив, что на данный момент нет научных доказательств того, что женщины в положении более восприимчивы к COVID-19.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.