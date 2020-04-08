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«Ситуация серьезная»: появилась тревожная информация о состоянии Бабкиной
Российская певица Надежда Бабкина, у которой ранее подозревали коронавирус, находится в реанимации.
Об этом порталу «7 дней» сообщила телеведущая Елена Малышева.
«Надежда Георгиевна лежит в больнице. Она в реанимации. Ситуацию у нее серьезная, но, как говорят врачи, стабильная. Давайте надеяться, что у нее все будет хорошо», — подчеркнула она.
Малышева отказалась отвечать на вопрос, находится или нет Бабкина в искусственной коме. Ранее же депутат Мосгордумы Евгений Герасимов заявил, что Бабкину ввели в кому для поддержания ее состояния.
«В данной ситуации кома — это, скажем, техническая процедура для поддержания ее здоровья, состояния. Специально вводят в такое состояние, чтобы поддерживать ритм дыхания», — пояснил он.
Напомним, что муж Бабкиной Евгений Гор назвал информацию о болезни артистки фейком.
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