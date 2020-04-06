Шоу-бизнес

В России сообщили о коронавирусе у знаменитой певицы

Российскую певицу Надежду Бабкину госпитализировали в Москве. По информации росСМИ, артистку забрала «скорая» в больницу, как ранее ее коллегу Льва Лещенко, с коронавирусом.

Как сообщает телеграм-канал Mash, тест на коронавирус Бабкина сдала еще 1 апреля, он показал положительный результат.

По информации канала, 70-летней Бабкиной изначально диагностировали пневмонию, но после положительного теста на CoViD-19 пересмотрели лечение.

Госпитализацию певицы подтвердил и ее сын Данила Заседателев. «Мама сейчас в больнице. С самого начала карантина она соблюдала все рекомендации по самоизоляции, отменила все встречи и поездки. Но за руку я ее не держал. И с кем она могла общаться и видеться в это время сказать не могу. Коронавирус мне еще не подтвердили, но ситуация имеет место быть», — рассказал он журналистам.

Напомним, что в России требуют извинений от Льва Лещенко, который «мог заразить Владимира Путина».

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