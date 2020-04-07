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Шоу-бизнес

«Сидит дома»: молодой супруг Бабкиной опроверг ее госпитализацию с коронавирусом

9:51 7 апреля 2020 165
Надежда Бабкина
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Молодой супруг российской певицы Надежды Бабкиной, которую, по сообщениям СМИ, госпитализировали в частную клинику с коронавирусом, Евгений Гор опроверг болезнь жены. Он утверждает, что 70-летняя артистка чувствует себя прекрасно, находится дома, занимается своими делами.

«Это абсолютный фейк, она сидит дома, занимается хозяйством и нет даже температуры», — цитирует Гора МК.

Ранее СМИ сообщили, что Надежда Бабкина почувствовала себя плохо еще 1 апреля. Она лечилась дома. А вчера певице якобы стало хуже, она обратилась в частную клинику, где был подтвержден коронавирус. Факт госпитализации подтвердил сын артистки, однако диагноз не уточнял. Ночью появилась информация о том, что состояние Бабкиной резко ухудшилось, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, ввели в медикаментозную кому. У народной артистки обширная пневмония.

Напомним, 70-летния певица находится в зоне риска. Недавно она с мужем побывала в США. Вернувшись, не придерживалась самоизоляции, вела активный образ жизни: снималась в программе «Модный приговор», побывала на «Вечернем Урганте», репетировала со своим ансамблем «Русская песня». 24 марта она показала, какими средствами защиты пользуются.

«Я в маске, потому что я в зоне риска. Но это только цифры, по состоянию и по ощущению никакого риска у меня нет. Мы продолжаем репетировать для того, чтобы поддержать настроение всей нашей страны. И, возможно, в один из этих дней мы выйдем в прямой эфир и попоем вам песни. Нас в театре не так много, мы проходим всякие вариации: мы уколы сами делаем, мы глотаем таблеточки, мы моем руки, у нас дезинфицируется помещение. У нас есть специальная лампа, которая обрабатывает помещение, где мы собираемся. А собираемся мы в репетиционной и в буфете, больше нигде», — говорила Бабкина.

Более того, 19 марта Бабкина устроила вечеринку в честь своего 70-летия. День рождения она гуляла с близкими и коллективом.

Накануне болезни, 29 марта, Бабкина записала видео, на котором выглядела очень даже свежо и бодро, просила всех оставаться дома.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Игоря Николаева и Льва Лещенко, которому удалось победить коронавирус, выписали из Коммунарской больницы.

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