Надежда Бабкина в коме

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Российскую певицу Надежду Бабкину, госпитализированную в Москве, ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на фоне обширной двусторонней пневмонии.

Об этом сообщает «МК» со ссылкой на источники.

По данным издания, артистку госпитализировали еще 1 апреля. Решение ввести ее в кому медики приняли не столько из-за клинической тяжести заболевания, сколько для более эффективной работы аппарата ИВЛ.

Как утверждают источники издания, состояние певицы хоть и тяжелое, но стабильное, и имеет положительную динамику. При этом сообщается, что тесты Бабкиной на коронавирус показали отрицательный результат.

Ранее СМИ сообщили о том, что Бабкину госпитализировали в одну из частных московских клиник с диагнозом пневмония. Сын артистки Даниил Заседателев рассказал журналистам, что певица сдала в медучреждении тест на коронавирус. «Диагноз никакой не подтвердился. Тест на коронавирус всем делают», — отметил он.

В то же время источники «МК» в медицинском сообществе, которые знакомы с реальной ситуацией вокруг г-жи Бабкиной считают, что результаты анализов на COVID-19, действительно, пока отрицательные, однако, все остальное весьма драматично: певице диагностирована обширная двустороннюю пневмонию и срочно госпитализировали еще 1 апреля.

«Все очень сложно, положение пограничное, ее ввели в искусственную кому», — сообщили источники.

По их словам, два анализа на коронавирус дали отрицательный результат, однако клиническая картина болезни при этом «абсолютно коронавирусная». Медики пока сами в недоумении и высказывают опасение о мутации вируса, поскольку уже нашли порядка 900 различных цепочек COVID-19, победоносно шествующего по миру и так же успешно мутирующего. Существующие же тест-системы, к сожалению, работают пока на опредение РНК вируса, а не антител в организме, поэтому, если вирус поменял штамм, то тесты, по словам медиков, могут пока не распознавать новую разновидность.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России с подозрением на коронавирус были госпитализированы певцы Лев Лещенко и Игорь Николаев. Обоих, к счастью, уже выписали из больницы.

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