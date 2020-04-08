Происшествия

Под Киевом задержали вышедшего из тюрьмы парня, который планировал снова ограбить заправку (фото, видео)

В Белой Церкви (Киевская область) полицейские задержали 25-летнего парня, который попытался повторно ограбить автозаправочную станцию. Ранее в Киеве сообщили о розыске вооруженного злоумышленника, совершившего разбойное нападение на кредитное учреждение возле станции метро «Академгородок»

Как сообщили в областной полиции, молодой человек, напавший на белоцерковскую АЗС, недавно вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за совершение кражи.

«Полицейские устроили засаду около АЗС, куда злоумышленник во второй раз пришел за деньгами. На этот раз молодой человек прихватил с собой оружие и сменил одежду. На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли у него пневматический пистолет и патроны», — сообщают в ГУНП в Киевской области.

По факту разбойного нападения продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанному по ч. 3 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Житомире иностранец ограбил ломбард. 42-летнего подозреваемого задержали в одном из сел Черняховского района. Злоумышленником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии.

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