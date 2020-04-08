26.91 / 27.37 28.89 / 29.65
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Под Киевом задержали вышедшего из тюрьмы парня, который планировал снова ограбить заправку (фото, видео)

12:42 8 апреля 2020 196
Задержание грабителя
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Белой Церкви (Киевская область) полицейские задержали 25-летнего парня, который попытался повторно ограбить автозаправочную станцию. Ранее в Киеве сообщили о розыске вооруженного злоумышленника, совершившего разбойное нападение на кредитное учреждение возле станции метро «Академгородок»

Как сообщили в областной полиции, молодой человек, напавший на белоцерковскую АЗС, недавно вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за совершение кражи.

«Полицейские устроили засаду около АЗС, куда злоумышленник во второй раз пришел за деньгами. На этот раз молодой человек прихватил с собой оружие и сменил одежду. На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли у него пневматический пистолет и патроны», — сообщают в ГУНП в Киевской области.

По факту разбойного нападения продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанному по ч. 3 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Житомире иностранец ограбил ломбард. 42-летнего подозреваемого задержали в одном из сел Черняховского района. Злоумышленником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Деньги

Пенсионеры начали получать компенсацию: кому положена прибавка

День ангела Ларисы

День ангела Ларисы: поздравления и открытки

Павлик и Репяхова

Полуголая невеста Виктора Павлика рассказала о странной привычке жениха (фото)

Андрей Сатаненко

Умер знаменитый маг, участник «Битвы экстрасенсов»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер