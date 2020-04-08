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Шоу-бизнес

Ирина Горбачева не простила измену супругу: откровения актрисы Дудю (видео)

12:51 8 апреля 2020 298
Ирина Горбачева
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Востребованная российская актриса и блогер Ирина Горбачева, ставшая главной героиней клипа группы «Агонь», дала откровенное интервью Юрию Дудю. Звезда «Аритмии» поделилась личными переживаниями. Она рассказала, почему развелась с мужем Григорием Калининым почти 8 лет, и как переживала измены. Они и стали главной причиной расставания. Ирина подозревала мужа, ревновала, и убедилась, что у него есть отношения «на стороне», прочитав его переписку в социальной сети.

«Я поняла, что что-то уже было. И это все. Я ушла, а потом вернулась», — призналась актриса. Но вернуть прежние отношения с супругом так и не удалось. Ирина так и не смогла простить измену и вранье.

«Это все равно, что разбить чашку, но делать вид, что она до сих пор целая, замазывая ее, разворачивая так, чтобы не видеть трещину. Но чашка все равно развалится», — считает Горбачева.

Актриса тяжело и долго переживала разрыв, даже обращалась к психологу. Сейчас она успешна и счастлива в новых отношениях. Имя избранника актриса не называет.

Напомним, Ирина Горбачева родом из Мариуполя. Она является актрисой театра и кино. Оны сыграла в фильмах «Компенсация», «Молодая Гвардия», «Аритмия», «Громкая связь» и других.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что жена телеведущего Владимира Остапчука обвинила его в изменах.

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