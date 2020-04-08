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Здоровье и медицина

Просто спиртовая настойка, а не лекарство от коронавируса, — Бигус (видео)

13:43 8 апреля 2020 3
клетки коронавируса
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

В разгар распространение коронавируса в Украине начали появляться новости о существовании лекарств для профилактики и лечения Сovid-2019. Но научных подтверждений эффективности таких препаратов не существует, а Всемирная организация здравоохранения постоянно подчеркивает, что специфического лечения коронавируса пока нет. Об этом говорится в сюжете программы известного журналиста Дениса Бигуса.

«Препарат „Протефлазид“ — на 96% спиртовая настойка двух растений: щучки дернистой и вейника наземного. И никаких научных подтверждений относительно эффективности препарата в блокировании коронавируса нет», — сообщается в программе «Бигус-Инфо».

В то же время, 5 марта бывший директор государственного Центра гриппа, а ныне заместитель руководителя фармацевтической компании «НПК Экофарм» Александр Гриневич заявил, что его коллеги, якобы использовав компьютерную модель коронавируса Covid-19, выяснили, что действующее вещество препарата «Протефлазид» блокирует важный фермент коронавируса, а это может тормозить размножение вируса.

Журналисты отмечают, что СМИ массово начали тиражировать новости об изобретении украинскими учеными лекарств от коронавируса.

«Впрочем, препарат отсутствует в медицинских протоколах», — отмечает журналист.

При этом, журналисты нашли упоминания о «Экофарм» в реестре судебных решений: «В 2014 году прокуратура расследовала уголовное производство по подкупу врачей. По данным следствия, за вознаграждение от „Экофарм“ врачи рекомендовали своим пациентам покупать препараты именно этой фирмы».

Ранее Ульяна Супрун на своей странице в Facebook раскритиковала действия препарата, назвав его смесью трав, растворенных в спирте: «Эти „лекарства“ не включены ни в какие международные протоколы, не имеют доказательной эффективности, не исследовали в реальных научных исследованиях, а в основном у тех, которые оплачивали производители этого чудо-препарата»

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