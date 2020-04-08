Украина

Захватывали Крым: в сети рассекретили данные о путинских моряках (фото)

Волонтеры международного сообщества InformNapalm, ранее опубликовавшие доказательства поставок боевикам на Донбасс новейших российских РЭБ, собрали доказательства причастности военных моряков 41-й бригады ракетных катеров ЧФ РФ к операции по захвату украинского Крыма.

Так, расследователи выяснили, что в операции по захвату принимал участие российский моряк Олег Ермаков (1992 года рождения), опубликовавший в соцсетях фотографию медали «За возвращение Крыма».

«В удостоверении указан номер военной части, в которой служил Ермаков, когда Россия начала вооруженную агрессию против Украины в феврале 2014 года. Воинская часть 72 165 — это 41 бригада ракетных катеров ЧФ РФ», — отмечают в InformNapalm.

Также в поле зрения расследователей попал друг Ермака Александр Пискарев (1991 года рождения), также получивший «крымскую медаль».

В альбоме Пискарева есть фото, сделанное на борту ракетного катера Р-239, которым в 2014 году командовал капитан 3-го ранга Алексей Орляпов. Последний, кстати, «отметился» во время российской агрессии в отношении Грузии в 2008 году.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», расследователи установили, что захват Крыма происходил и с участием большого десантного корабля (БДК) «Орск» (бортовой номер 148), который входит в состав 197-й бригады десантных кораблей российского флота.

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