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Украина

ВСУ приняли на вооружение новый бронеавтомобиль: впечатляюще видео

16:57 8 апреля 2020 289
бронемашина
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

На вооружение украинской армии поступил бронированный автомобиль «Козак-2М1», который разработала и серийно производит отечественная компания. Принятию на вооружение предшествовали успешные государственные испытания бронемашины. Напомним, под Одессой проходят испытания нового ракетного комплекса «Нептун».

Как сообщает DefenseExpress, во время испытаний бронемашины всесторонне проверялись ходовые и эксплуатационные характеристики, проводились обстрелы и подрывы.

«Козак-2М1» соответствует натовским стандартам защиты от стрелкового оружия и противоминной защитой. Бронеавтомобиль способен выдержать обстрел бронебойно-зажигательными пулями калибра 7,62×39 в любой проекции и подрыв 8 кг мины или фугаса под колесом. Для повышения защиты экипажа и десанта он оборудован противоминными сиденьями и многослойной полом.

Бронемашина имеет полностью несущий бронекорпус, что отличает ее от других аналогичных бронеавтомобилей, которые обычно строят на базе внедорожников или грузовиков.

«Козак-2М1» весит 14 тонн. Он мобилен и имеет высокую проходимость, а также максимальную скорость до 110 км / ч.

Всего в ходе испытаний машина преодолела более 15 тысяч километров, в том числе, и по местности, которая предназначена исключительно для движения гусеничной техники.

Главным вооружением «Козак-2М1» является 12,7 мм крупнокалиберный пулемет НСВ, который установлен в защищенной турели. Он обеспечивает прицельную стрельбу на расстояние до 2 км по наземным целям. Экипаж бронемашины составляет 8 человек — 2 члена экипажа и 6 бойцов в десантном отделении.

Ранее «ФАКТЫ» писали об уничтожении украинскими военными на Донбассе разведывательной техники боевиков российского производства.

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