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Конституционный суд воспротивился переезду в Харьков
В Конституционном суде Украины (КСУ), о переносе которого в Харьков заговорили депутаты от «Слуги народа», считают, что внесении изменений в закон о КСУ ограничивает конституционные права граждан.
«В Конституционном Суде Украины изучают текст зарегистрированного в Верховной Раде законопроекта № 3300 об изменениях в Закон „О Конституционном Суде Украины“ в части усиления независимости и повышения эффективности функционирования органа конституционной юрисдикции. Предварительный анализ показал, что в этом законопроекте не учтен комплексный подход относительно предложений Конституционного Суда Украины, предоставленных в парламент, зато предусмотрены существенные ограничения определенных конституционных прав», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
В КСУ считают, что предложенные законодательные изменения могут ухудшить права человека в Украине.
По мнению членов КСУ, такие изменения должны приниматься после проведения профессиональных дискуссий с привлечением экспертов, в том числе экспертов Венецианской комиссии.
В КСУ отмечают, что вопрос о внесении изменений в закон «О Конституционном Суде Украины» должен, прежде всего, инициировать Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики с соответствующими разработками.
Решение должно быть обусловлено защитой прав и свобод человека, в том числе юридических лиц.
В КСУ отметили, что судебная реформа в Украине и принятые в ее рамках законы относительно КСУ были положительно оценены Венецианской Комиссией.
В ведомстве также напомнили, что суд по собственной инициативе в 2019 году передал в Верховную Раду пакет системных наработок, направленных на улучшение реализации принятой реформы на практике. Однако эти наработки не были учтены в обнародованном тексте законопроекта № 3300, предложенном нардепами от «Слуги народа».
Напомним, в 2019 году были озвучены инициативы о переносе из Киева областной госадминистрации. Неоднократно также планировалось перенести Офис президента с Банковой.
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