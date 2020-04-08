Ассоциация разрабатывает альтернативную тендерную документацию от бизнеса, — эксперт

Украина

Президент Всеукраинской дорожной ассоциации Артем Гриненко рассказал в интервью изданию «Обозреватель» о ситуации в дорожной отрасли, влиянии тендерной документации на отрасль в версии от «Укравтодора» и создании альтернативной документации от бизнеса.

«Рынок понимает, что документ, который создал „Укравтодор“, ведет к картелизации рынка. Это губительно для отрасли — автоматическое повышение стоимости работ на 40%, снижение качества, практическое вытеснение с рынка около 150 компаний», — описал ситуацию Гриненко.

По словам президента Ассоциации, на волне борьбы с «троллями» «Укравтодор» разработал тендерную документацию: «До момента официального узаконивания этот документ является некой инструкцией в виде распоряжения, которому добровольно следуют все структурные подразделения агентства. При этом никаких „троллей“ он абсолютно не останавливает и не решает эту проблему. Подать жалобу — законное право каждого. И никакие рекомендации не могут отнять это право».

Гриненко подчеркнул, что такая документация ограничивает доступ к рынку большинству украинских дорожно-строительных компаний.

«Наше мнение не учитывается „Укравтодором“. А односторонняя коммуникация не может сформировать диалог. Даем конкретные предложения, конкретные решения отраслевых проблем, но с этим не хотят считаться», — обьяснил позицию Артем Гриненко.

Также он отметил, что Ассоциация приняла решение создать типовую тендерную документацию и пригласила к сотрудничеству украинские компании из дорожной отрасли.

«В данный момент вместо того, чтобы просто критиковать имеющийся текст за недостатки, мы приняли решение создать типовую тендерную документацию от рынка, от людей, которым нужно будет по ней работать, а не от тех, кто по наитию создал невнятную инструкцию, дискриминирующую большинство компаний. Сейчас этот документ уже подготовлен — подключили экспертов из области закупок, команду юристов. Мы направили его в Министерство экономики, Министерство инфраструктуры и Кабинет министров. Этот документ решит все те проблемы, которые не решает „укравтодоровская“ его версия — и проблемы с „троллями“, и проблемы с дискриминацией, — без каких-либо потерь для добросовестных украинских компаний, которые не будут выброшены с рынка. Сейчас мы приглашаем к сотрудничеству все украинские компании из дорожной отрасли для обмена знаниями и опытом. Мы полностью открыты», — резюмировал Артем Гриненко.

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