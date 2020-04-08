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Массовое тестирование на коронавирус в Украине невозможно: названа причина
Несмотря на то, что команда президента Зеленского обещает поставить производство в Украине ПЦР-тестов на поток, а также завезти их из-за границы, массовое тестирование населения обеспечить не удастся — для этого у нас не хватит специалистов.
Об этом в интервью УНН рассказал бывший глава Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас.
Протас уверен, что такая ситуация вызвана ликвидацией санэпидслужбы и специализированного образования.
«У нас нет столько людей, которые могли бы сформировать бригады, чтобы работать круглосуточно и увеличить в разы пропускную способность тех лабораторий. Поэтому, к сожалению, больше, чем мы делаем, а это в среднем где-то около 100 исследований на одну область — более мы не сможем. Просто в силу отсутствия медицинских кадров не в состоянии будем проводить», — пояснил Протас.
По его словам, для того, чтобы восполнить количество эпидемиологов, Украине понадобится десятилетие (Украина не готовит эпидемиологов в течение 5 лет).
При этом он добавил, что ситуация могла бы быть еще хуже, если бы в 2009 году централизованно не было закуплено оборудование для проведения так называемой полимеразной цепной реакции — именно эти лаборатории пока позволяют проводить тесты на выявление коронавируса. Но Украина была в шаге от уничтожения этих лабораторий.
По словам Протаса, сегодняшний главный санврач Виктор Ляшко подготовил законопроект и согласовал его с бывшим министром здравоохранения Зоряной Скалецкий о полной децентрализации лабораторий, оставшихся от санитарно-эпидемиологической службы. Их должны были уничтожить уже в этом году.
«Это просто Господь Бог уберег наше государство от этого. Мы имели бы сейчас проблему диагностики такого масштаба, последствия которой были бы непредсказуемы», — рассказал Протас.
Массовое приобретение быстрых тестов Протас сравнил с хищением на армии.
Напомним, по данным на 09:00 8 апреля, в Украине подтверждены 1668 случаев COVID-19. Зафиксированы 52 случая с летальным исходом и 35 случаев выздоровления пациентов.
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