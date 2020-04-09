Четыре теста на коронавирус: Стас Михайлов сделал сенсационное признание

Шоу-бизнес

Любимец российских женщин, сладкоголосый певец Стас Михайлов, перенесший в прошлом году операцию на сердце, признался, что уже в году текущем переболел двухсторонней пневмонией.

А так как это заболевания часто является результатом заражения коронавирусной инфекцией, то врачи сделали ему четыре анализа на коронавирус.

К счастью, «все они оказались отрицательными», пишет КП.

«У меня двусторонне воспаление легких. Меня сразу положили в больницу… Не думайте, что это ерунда. У меня 4 теста отрицательные на коронавирус. Но тем не менее двустороння пневмония, которой болеют сейчас очень многие», — рассказал певец.

Михайлов признался, что сначала он принял пневмонию за бронхит, которым с двух лет болеет каждый год. Пил таблетки три дня, а потом обратился к медикам. Его срочно госпитализировали и начали делать терапию.

Прошедший через множество испытаний артист настоятельно рекомендует своим фанатами и коллегам проходить обследование при появлении малейших подозрений на коронавирус или пневмонию.

«При малейших симптомах, сразу постарайтесь сделать КТ легких, не рентген. Болезнь легких страшна чем, что она быстро развивается. Все что говорят по ТВ — это правда. Она приходит непонятно откуда, почему одни болеют рядом, другие нет. Почувствовали симптомы — вызывайте «Скорую», — приводит слова артиста издание.

Также Михайлов рассказал, что болеть было очень нелегко. «Как человек, который это перенес, скажу: не думайте, что это так легко далось. Кто отмерил себе 10 жизней, позаботьтесь о тех, кто рядом с вами. Каждый может быть переносчиком», — предостерег он поклонников.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что прохождению ужасных тестов на коронавирус был подвергнут и народный артист СССР и России Лев Лещенко. Он также обратился к поклонникам из больницы, посоветовав не прекращать борьбы с болезнью, обращаясь за поддержкой к окружающим.

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