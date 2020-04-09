Мир

Путин насмешил сеть заявлением о победе России над печенегами и половцами

Президент РФ Владимир Путин, который после начала вспышки коронавируса руководит страной дистанционно, в очередной раз приписал России чужие победы, в этот раз над печенегами и половцами.

Свой новый перл глава Кремля выдал во время совещания с губернаторами, заявив, что Россия не раз проходила через серьезные испытания и со всем справилась, ее якобы терзали и печенеги, и половцы.

Отметим, Тюркские племена печенегов и половцев совершали набеги на Киевскую Русь в 10−12 веках, Московское княжество возникло только в конце 13 века.

В сети потроллили российского президента и тех, кто ему готовит выступления. Политтехнолог Алексей Голобуцкий сделал яркие коллажи с Путиным-«победителем» кочевников.

Пользователи сети также вспомнили любовь президента РФ к парадам и считают, что нужно организовать еще один парад — победы над половцами и печенегами.

Напомним, Путин не впервые пытается переписать историю. Осенью 2016 года в центре Москвы состоялось торжественное открытие памятника киевскому князю Владимиру, которого Путин назвал «духовным основателем государства Российского».

Российский президент также назвал дочь князя Ярослава Мудрого Анну «русской» и заявил, что с нее началась история российско-французских отношений.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter