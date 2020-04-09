Андрей Малахов резко ответил на обвинения Льва Лещенко

Шоу-бизнес

Телеведущий Андрей Малахов, осудивший звезд, которые во время карантина ринулись делать пластические операции, резко ответил на обвинения Льва Лещенко в том, что заставил его нарушить режим самоизоляции и принять участие в его программе. Артиста осуждают за то, что он накануне госпитализации приехал на запись программы «Привет, Андрей!», посвященной Валентине Толкуновой, и мог заразить многих коллег.

Певец утверждает, что запись программы Малахова — единственный раз, когда он нарушил изоляцию после гастролей в Америке, откуда он вернулся 11 марта.

«Когда меня позвали, я сказал Малахову: „Андрюша, я в режиме самоизоляции“. Он мне говорит: „Лев Валерьянович, программа стоит в сетке вещания…“ Потом стали редакторы звонить: приезжайте, мы вам дадим отдельную гримерную. Я не мог не прийти — 10 лет прошло со дня смерти Валечки. Я прекрасно себя чувствовал. А вот на следующий день после записи стал заболевать…», — говорил Лещенко КП.ру.

А его концертный директор заявил, что певца выманили на программу манипуляциями. Редакторы якобы звонили и говорили Льву Валерьяновичу, что «Валечка его на том свете не простит». Вот он и согласился. А через неделю оказался в больнице с коронавирусом.

В зоне риска оказались все участники прграммы, в том числе сам Малахов, поэтесса Лариса Рубальская, Аркадий Укупник и другие.

«При всем уважении к народному артисту я не хочу комментировать его слова. У меня тоже есть своя версия тех событий. Но я воздержусь. Потому что, если я начну рассказывать, как было дело, тогда всем будет очень неприятно.

Я так уважаю народного артиста Льва Лещенко, которому нужно быть в отличной форме к 75-летию со дня Победы и петь со всей страной свой главный хит, что готов быть мальчиком для битья и молча принять любую версию происходящего из его уст. Даже если он скажет, что это я привел его на день рождения к Алле Крутой и на концерт в театр Армии. Пусть я буду виноват во всем. Здоровья ему и его супруге", — сказал Малахов.

Он дважды сдавал тест на коронавирус, результат отрицательный.

Напомним, Лев Лещенко, победивший коронавирус, побывал не только на записи программы Малахова. Он успел погулять на дне рождения Аллы Крутой и поздравить с 70-юбилеем Надежду Бабкину, которая теперь с воспалением легких в больнице.

«Корону» также подозревают у Стаса Михайлова, но он утверждает, что перенес воспаление легких.

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