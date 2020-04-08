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Молодой муж Бабкиной заговорил о ее состоянии

11:12 8 апреля 2020 523
Надежда Бабкина и Евгений Гор
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Молодой муж госпитализированной с пневмонией Надежды Бабкиной Евгений Гор, который сначала называл новость о болезни артистки фейком, заговорил о ее состоянии. Он странно высказался в сети, опубликовал на своей странице в Instagram пост загадочного содержания, в котором заговорил о «падении человечества».

«К сожалению, человечество падает… И падает всё ниже и ниже. И это большинство из вас. Среди вас очень сложно…», — пожаловался муж Надежды Бабкиной.

Напомним, ранее представитель Бабкиной Бабкиной Александр Велор подтвердил, что 70-летняя артистка действительно госпитализирована в частную клинику с подозрением на коронавирус. Но первый тест показал отрицательный результат. У певицы обширная пневмония.

Напомним, ранее из Коммунарской больницы были выписаны Лев Лещенко и Игорь Николаев, он будет долечивать воспаление легких дома и наконец смог встретиться с женой и с дочкой.

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