Коронавирус может «реактивироваться» у вылечившихся пациентов, — ученые

Мир

Ученые, занимающиеся проблемой COVID-19, который был диагностирован уже у почти полутора миллионов людей в мире, опасаются, что вирус может находится глубоко в клетках организма человека и «реактивироваться» — так они, в частности, пытаются объяснить факт повторного обнаружения коронавируса у уже вылечившихся людей.

Как пишет издание «Daily Mail», в Южной Корее положительный результат дали тесты пятидесяти одного пациента, излечившегося от COVID-19. Корейские центры по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) заявляют, что вирус, скорее всего, «реактивирован» и полагают, что он «может находиться в состоянии покоя на необнаружимых уровнях в клетках человека». При этом не известно, станет ли пациент с «реактивированным коронавирусом» заразным или нет.

Впрочем, бытует мнение, что повторный положительный результат связан с тем, что тесты сбоят. Так, по словам профессора инфекционных заболеваний в Университете Восточной Англии Пола Хантера, обычные тесты на коронавирус могут давать неправильный результат в 20−30% случаев. По его мнению, именно так произошло с южнокорейскими пациентами.

Издание также пишет, что японские эксперты ранее были обеспокоены возможными рецидивами COVID-19 — так произошло с пожилой супружеской парой в префектуре Осака.

Женщина работала гидом в китайском Ухане. Ее тест от 6 февраля показал отрицательный результат, а 26 февраля — положительный, хоть никаких симптомов заболевания в течение этого промежутка времени у нее не было.

Также журналисты цитируют профессора Марка Харриса — специалиста по вирусологии в Университете Лидса, который отметил: «Сообщения о том, что пациенты с отрицательным результатом теста впоследствии дали положительный результат, явно вызывают беспокойство. Маловероятно, что они были бы повторно заражены, очистившись от вируса, так как они, скорее всего, создали бы иммунный ответ на вирус, который предотвратил бы такое повторное заражение».

Эксперт предполагает, что положительный результат связан с тем, что люди на самом деле окончательно не вылечились и оставались зараженными коронавирусом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на 09:00 9 апреля, в Украине подтверждены 1892 случая COVID-19. Зафиксированы 57 случаев с летальным исходом и 45 случаев выздоровления пациентов.

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