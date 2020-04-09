- 10:53 Тяжелобольных коронавирусом может спасти кровь выздоровевших
- 10:50 В центре Одессы обрушилась часть дома: первые детали и фото ЧП
- 10:43 «За лекарства пришлось платить самостоятельно»: появилась информация о первой жертве коронавируса в ВСУ
- 10:33 Коронавирус может «реактивироваться» у вылечившихся пациентов, — ученые
- 10:19 Удивительное морское существо длиной 47 метров засняли на видео
- 10:12 Под Ровно автомобиль слетел с дороги в воду: погибли люди
- 10:12 Врачи рассказали, как правильно ухаживать за больным коронавирусом в домашних условиях
- 10:05 Андрей Малахов резко ответил на обвинения Льва Лещенко
- 09:50 Ассоциация разрабатывает альтернативную тендерную документацию от бизнеса, — эксперт
- 09:44 На МКС отправляют новый экипаж: онлайн-трансляция старта ракеты
- 09:42 Зеленского проверили на коронавирус
- 09:34 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
«За лекарства пришлось платить самостоятельно»: появилась информация о первой жертве коронавируса в ВСУ
Первой жертве коронавируса в Вооруженных силах Украины женщине, работавшей в одной из воинских частей, врачи вовремя не провели тест на COVID-19. Лекарства для нее оплачивала семья и помогали коллеги.
Заразиться 43-летняя Ирина Гончарова (так зовут женщину) могла от односельчан, которые вернулись с заработков из-за границы, пишет OBOZREVATEL.
Женщина работала в воинской части в поселке Делятин Ивано-Франковской области — обслуживала котельную военного городка.
По словам коллег умершей, она почувствовала себя плохо еще 21 марта, а 23 уже ушла на больничный, была под наблюдением семейного врача. И только 26 марта ее отправили в Надвирнянскую центральную больницу в реанимацию.
Все лекарства семья оплачивала самостоятельно, позже подключились коллеги. Лекарств не было, их приходилось искать по всей области.
По словам руководства умершей женщины, она поступила в больницу еще 26 марта, тест на коронавирус ей сделали незадолго до смерти. Военнослужащая умерла 6 апреля, а только в 10 утра этого же дня пришли результаты, которые подтвердили коронавирус.
Издание пишет, что умершая женщина жила с двумя детьми, мужем и 80-летней мамой в квартире в военном городке. Она работала и ухаживала за престарелой мамой, у которой проблемы со слухом. Муж служит в другом гарнизоне и домой приезжал раз в месяц.
Сейчас вся семья находится под наблюдением врачей. Им каждый день измеряют температуру и следят, не появились ли еще симптомы. Пока у них все нормально.
Заместитель директора Департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Чемный считает, что, возможно, результаты теста опоздали из-за занятости лаборатории.
«У нас на сегодня очередь на анализ в лаборатории 280 человек. А в день лаборатория может провести только 30−40 тестов. Возможно, материал у нее взяли вовремя, но сами результаты пришли поздно», — цитирует ресурс слова Чемного.
Он также отметил, что все реанимации больниц области, где лечат от коронавируса, обеспечены лекарствами, которые входят в пакет лечения.
Напомним, по данным на 09:00 9 апреля, в Украине подтверждены 1892 случая COVID-19. Зафиксированы 57 случаев с летальным исходом и 45 случаев выздоровления пациентов. В Ивано-Франковской области 218 зараженных, в том числе 15 смертей. Это самый высокий показатель летальных исходов от COVID-19 по Украине.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.