Украина

Первой жертве коронавируса в Вооруженных силах Украины женщине, работавшей в одной из воинских частей, врачи вовремя не провели тест на COVID-19. Лекарства для нее оплачивала семья и помогали коллеги.

Заразиться 43-летняя Ирина Гончарова (так зовут женщину) могла от односельчан, которые вернулись с заработков из-за границы, пишет OBOZREVATEL.

Женщина работала в воинской части в поселке Делятин Ивано-Франковской области — обслуживала котельную военного городка.

По словам коллег умершей, она почувствовала себя плохо еще 21 марта, а 23 уже ушла на больничный, была под наблюдением семейного врача. И только 26 марта ее отправили в Надвирнянскую центральную больницу в реанимацию.

Все лекарства семья оплачивала самостоятельно, позже подключились коллеги. Лекарств не было, их приходилось искать по всей области.

По словам руководства умершей женщины, она поступила в больницу еще 26 марта, тест на коронавирус ей сделали незадолго до смерти. Военнослужащая умерла 6 апреля, а только в 10 утра этого же дня пришли результаты, которые подтвердили коронавирус.

Издание пишет, что умершая женщина жила с двумя детьми, мужем и 80-летней мамой в квартире в военном городке. Она работала и ухаживала за престарелой мамой, у которой проблемы со слухом. Муж служит в другом гарнизоне и домой приезжал раз в месяц.

Сейчас вся семья находится под наблюдением врачей. Им каждый день измеряют температуру и следят, не появились ли еще симптомы. Пока у них все нормально.

Заместитель директора Департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Чемный считает, что, возможно, результаты теста опоздали из-за занятости лаборатории.

«У нас на сегодня очередь на анализ в лаборатории 280 человек. А в день лаборатория может провести только 30−40 тестов. Возможно, материал у нее взяли вовремя, но сами результаты пришли поздно», — цитирует ресурс слова Чемного.

Он также отметил, что все реанимации больниц области, где лечат от коронавируса, обеспечены лекарствами, которые входят в пакет лечения.

Напомним, по данным на 09:00 9 апреля, в Украине подтверждены 1892 случая COVID-19. Зафиксированы 57 случаев с летальным исходом и 45 случаев выздоровления пациентов. В Ивано-Франковской области 218 зараженных, в том числе 15 смертей. Это самый высокий показатель летальных исходов от COVID-19 по Украине.

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