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Под Черкассами «накрыли» call-центр российского «Яндекса» (фото)
После того, как киберспециалисты СБУ пресекли деятельность в Киеве пророссийской блогерши, их коллеги в Смеле Черкасской области прикрыли call-центр, который работал на запрещенную российскую поисковую систему «Яндекс».
Оперативники спецслужбы и Нацполиции установили, что трое частных предпринимателей организовали в Смеле фирму по предоставлению услуг диспетчерской связи «Яндекс Такси» в странах Средней Азии и Европы. Для уклонения от уплаты налогов коммерсанты официально не трудоустраивали работников и рассчитывались с ними в «конвертах».
Во время пандемии COVID-19 call-центр работал круглосуточно, а персонал не был обеспечен необходимыми противоэпидемиологическими средствами.
В ходе обыска в помещении фирмы правоохранители обнаружили инструкции по обслуживанию иностранных клиентов, таксистов, техническую документацию с графиками работы сотрудников центра. Также была обнаружена компьютерная техника с программными продуктами, разработанными и предоставленными в пользование российским «Яндексом».
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