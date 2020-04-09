Здоровье и медицина

В Минздраве объяснили, в каких случаях пациентов с коронавирусом подключают к аппарату ИВЛ

В Министерстве здравоохранения, ранее сообщившем о том, что за государственные средства будут лечить лишь пациентов с COVID-19 в тяжелом и среднем состоянии, объяснили, кого из заболевших подключат к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По словам исполняющего обязанности руководителя Центра общественного здоровья Игоря Кузина, для подключении к ИВЛ необходимы несколько условий: наличие «определенных показателей» и тяжелая форма заболевания.

В частности, речь идет о недостаточном уровне насыщения крови кислородом, когда легкие не справляются. «Если пациент не подпадает под эти критерии, то его к аппарату подключать не будут», — отметил он и добавил, что использование ИВЛ является сложной процедурой, и что при подключение к аппарату есть риски осложнений.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Винницкой области к аппарату ИВЛ подключали двухлетнего мальчика с коронавирусом. Медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое

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