В чем выйти за хлебом во время карантина: Леся Никитюк показала эффектные наряды (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно восхитила всех длинными ногами, показала наряды для похода в магазин во время карантина.

Первый наряд Леси — это розовое платье с глубоким декольте и розовая защитная маска.

Второй — странный монолук: черный гольф, шапочка для бассейна, резиновые перчатки и очки.



«В первом лучше мусор выносить», — шутят поклонники Леси. За хлебом, считают они, лучше отправляться во втором наряде.

Кстати, Леся не первая, кто наряжается для похода за хлебом. Ранее мы писали, что женщины всего мира во время карантина стали выносить мусор в праздничных нарядах. Они публикуют свои фото в закрытом Facebook-сообществе Put Your Bins Out in Your Ballgown («Выноси мусор в бальном платье»).

