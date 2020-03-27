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Мир

В Кремле нашли заболевшего коронавирусом: не Путин

12:58 27 марта 2020 524
Песков и Путин
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В администрации президента РФ Владимира Путина подтвердили COVID-19, однако инфицированным оказался не президент России, а сотрудник администрации. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Путин не контактировал с заболевшим коронавирусом сотрудником администрации Кремля», — сообщает со ссылкой на Пескова Telegram-канал Раньше всех. Ну почти.

Одновременно россиян обеспокоило состояние самого Пескова, ведь он присутствовал на дне рождения сестры продюссера Игоря Крутого Аллы, в числе гостей которой был и инфицированный коронавирусом Лев Лещенко.

На данный момент Песков заявил, что с певцом на торжестве он не виделся.

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Напомним, в России за сутки, 26 марта, были диагностированы 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а число смертей увеличилось до трех. Таким образом, общее количество инфицированных россиян, только по официальным данным, выросло до 1036.

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