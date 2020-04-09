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Украина

В Украине появилась карта нарушений самоизоляции

12:55 9 апреля 2020 489
Карта нарушителей самоизоляции
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

После того, как министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что при помощи мобильного приложения «Дія» будут контролировать соблюдение обсервации и самоизоляции украинцами, в Миницифре обнародовали карту, которая показывает, в каких населенных пунктах граждане нарушали условия карантина.

«Один из инструментов, который позволяет оценить общую картину по соблюдению гражданами, находящимися в группе риска, условий карантина — анализ Big Data от операторов мобильной связи», — отметили в министерстве и добавили, что мобильные операторы предоставили «деперсонифицированные данные» об абонентах, вернувшихся из-за рубежа, начиная с 17 марта.

На их основе и была создана данная карта. Впрочем, в Миницифре утверждают, что государство не может определить конкретных нарушителей карантина и следить за абонентом. «Государство может оценивать уровень соблюдения самоизоляции лицами, имеющими высокий риск быть носителями COVID-19 в разных городах и оптимизировать размещение ресурсов в тех регионах, где плохой уровень соблюдения ограничительных мер», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Федоров заявлял о планах ввести обязательный контроль для больных коронавирусом и добровольный для самоизолированных путем снятия в случайный период времени геолокации и FaceID.

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