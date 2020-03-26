Украина

За украинцами на карантине хотят следить с помощью мобильного приложения: что об этом известно

Со следующей недели в Украине запустят мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина в условии пандемии коронавируса. Похоже, о тестировании данного приложения Центром общественного здоровья Украины сообщали во время селекторного совещания в Нацполиции.

О новом приложении сообщает вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федеров. «Сразу успокою — никакого „большого брата“ или слежки за гражданами. Обязательный контроль для больных и добровольный для самоизолированных путем снятия в случайный период времени геолокации и FaceID. Иначе эпидемию не остановить», — пишет Федоров в социальных сетях и добавляет, что такое приложение позволит заказывать больным продукты и лекарства онлайн, а также сообщать о состоянии здоровья.

«Следующим шагом станет внедрение в „Дие“ возможности мониторинга возможного контакта с больным. Идея состоит в применении широкой сети qr-кодов в магазинах, такси и так далее. Если человек начинает добровольно сканировать коды, то мы сможем его предупреждать о возможном контакте с больным», — добавил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявлял, что в стране могут ввести контроль за соблюдением карантина путем мониторинга мобильных сетей. В то же время глава МВД Арсен Аваков заявлял, что это является нарушением конституционных прав граждан.

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