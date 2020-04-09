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Машина главного санврача Украины попала в ДТП в Николаеве (фото, видео)
В четверг, 9 апреля, во время визита в Николаев главного санитарного врача Виктора Ляшко, произошло ДТП. Автомобиль Volkswagen Passat, на котором по Николаеву передвигается главный санврач, врезался в микроавтобус журналистов Renault Trafic.
По информации местного сайта «НовостиN», столкновение произошло на ул. Лазурной. Водитель Volkswagen, сдавая назад, врезался в припаркованный микроавтобус. На момент аварии Ляшко в автомобиле не было.
В результате ДТП никто не пострадал. Обе машины получили механические повреждения.
Напомним, в Николаевской области не зафиксировали ни одного случая заболевания коронавирусом. Главный санврач хочет убедиться, что в работе николаевских врачей по тестированию на COVID-19 нет сбоя.
По данным на 09:00 9 апреля, в Украине подтверждены 1892 случая COVID-19, 57 человек умерли и 45 вылечились.
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