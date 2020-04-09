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В здании бизнес-центра в Москве средь бела дня прогремел взрыв: видео с места происшествия

14:24 9 апреля 2020 622
у здания бизнес-центра в Москве
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Москве, где 8 апреля сгорел дом престарелых, в четверг, 9 апреля, прогремел взрыв в здании бизнес-центра.

ЧП случилось на 2-й Брестской улице (недалеко от станции метро «Маяковская»). Рядом находится посольство Словакии.

По данным росСМИ и Телеграм-каналов, в бизнес-центре во время ремонтных работ взорвался котел в бойлерной на 10 этаже. После взрыва начался небольшой пожар, но его быстро потушили.
Взрывом выбиты стекла и повреждены внутренние перегородки в здании.

Предварительно причиной взрыва стало нарушение техники безопасности при ремонте. О пострадавших пока ничего неизвестно.

На данный момент движение по 2-й Брестской улице полностью перекрыто.

 

 

 

Позже Телеграм-канал 360tv сообщил, что по данным Следственного комитета, при взрыве в московском бизнес-центре пострадали два человека.

Напомним, сегодня в центре Одессы обрушилось старинное здание, в котором проводились ремонтные работы.

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