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В здании бизнес-центра в Москве средь бела дня прогремел взрыв: видео с места происшествия
В Москве, где 8 апреля сгорел дом престарелых, в четверг, 9 апреля, прогремел взрыв в здании бизнес-центра.
ЧП случилось на 2-й Брестской улице (недалеко от станции метро «Маяковская»). Рядом находится посольство Словакии.
По данным росСМИ и Телеграм-каналов, в бизнес-центре во время ремонтных работ взорвался котел в бойлерной на 10 этаже. После взрыва начался небольшой пожар, но его быстро потушили.
Взрывом выбиты стекла и повреждены внутренние перегородки в здании.
Предварительно причиной взрыва стало нарушение техники безопасности при ремонте. О пострадавших пока ничего неизвестно.
В Москве прогремел взрыв в одном из бизнес-центров в районе «Маяковской». Очевидцы сообщают о задымлении, но в МЧС говорят, что пожара пока не видят pic.twitter.com/VeLy0HkfKP— Лента.ру (@lentaruofficial) April 9, 2020
На данный момент движение по 2-й Брестской улице полностью перекрыто.
В Москве в здании бизнес-центра на 2-й Брестской улице произошел взрыв.— baza (@bazabazon) April 9, 2020
На 9-м этаже здания выбиты все стекла. pic.twitter.com/ml512x0Mo0
Позже Телеграм-канал 360tv сообщил, что по данным Следственного комитета, при взрыве в московском бизнес-центре пострадали два человека.
Напомним, сегодня в центре Одессы обрушилось старинное здание, в котором проводились ремонтные работы.
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