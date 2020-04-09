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«Вы что, долбодятлы?»: Потап резко высказался о сбежавших из обсервации (видео)
Шоумен и продюсер Потап, поддержавший с женой Настей Каменских челендж с переодеванием, резко высказался об украинцах, сбежавших из аэропорта в Борисполе и обсервации в Киеве. Он с Позитивом обсудил ситуацию с коронавирусом в Украине. Вместе они пришли к выводу, что большинство соотечественников безответственно относятся к карантинным ограничениям, и не исключают стремительного увеличения заразившихся COVID-19.
Поведение украинцев, вернувшихся из Вьетнама и Бали, которых потом отлавливала полиция, Потап считает недопустимым.
«Я понимаю, что сложно быть закрытым две недели. Ты прилетел из Вьетнама и хочешь поехать сразу на Бессарабку. Это пример того, почему в Украине еще не началась, но начнется настоящая катастрофа», — сказал Потап в своем подкасте на Youtube.
«Ребята, вы что долбодятлы? Ну, вы закрыты, ну такая ситуация. Пандемия. Весь мир объединился. Мир объединился, а Украина не объединилась. Потому что «моя хата з краю», — возмущался Потап.
Он с Позитивом призывает всех оставаться дома и соблюдать правила гигиены. Он даже песню написал на актуальную тему — «Карантин». А его супруга Настя Каменских проводит онлайн тренировки и призывает использовать время изоляции с пользой.
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