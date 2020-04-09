Происшествия

Прошел через Иловайский котел и ДАП: в Мариуполе нашли мертвым бойца-добровольца

В Мариуполе обнаружили тело Алексея Симоника, который носил позывной «Бандера», он был ветераном АТО, который воевал на Донбассе с 2014 года.

Алексей Симоник прошел Иловайск, Пески, ДАП.

«В свои 18 он одним из первых без колебаний стал воином-добровольцем, после службы — волонтером, спортсменом и общественным активистом», — написала в Facebook волонтер Мария Подыбайло.

В ноябре 2019 года Алексей Симоник вышел из дома и пропал. Его тело со следами насильственной смерти нашли несколько месяцев назад. Теперь пришли результаты экспертизы, которые подтвердили, что это действительно бывший боец АТО «Бандера».

Ранее сообщалось, что нанятый ФСБ киллер Олег Смородинов осужден на 12 лет за убийство сотрудника Ровенского СИЗО майора Ивана Мамчура.

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