- 15:29 Хроники коронавируса: главные события в мире 9 апреля (обновляется)
- 15:27 Коронавирус в Украине: озвучен прогноз по снижению уровня заболеваемости
- 15:17 Звезда Comedy Club родила первенца и показала фото из роддома
- 15:12 Не было тест-систем: в Тернопольской области коронавирус у женщины обнаружили только после смерти
- 14:58 "Фактор Х": ученый указал на уникальную способность украинцев
- 14:56 Как пережить карантин и не сойти с ума: психологи дали простые советы
- 14:44 Прошел через Иловайский котел и ДАП: в Мариуполе нашли мертвым бойца-добровольца
- 14:38 Стало известно о новых случаях COVID-19 в ВСУ
- 14:35 39-летняя Пэрис Хилтон показала идеальную фигуру в откровенной фотосессии
- 14:34 «Вы что, долбодятлы?»: Потап резко высказался о сбежавших из обсервации
- 14:24 В здании бизнес-центра в Москве средь бела дня прогремел взрыв: видео с места происшествия
- 14:16 Огромный пожар на складе в Киеве: полиция выяснила неожиданную причину
Прошел через Иловайский котел и ДАП: в Мариуполе нашли мертвым бойца-добровольца
В Мариуполе обнаружили тело Алексея Симоника, который носил позывной «Бандера», он был ветераном АТО, который воевал на Донбассе с 2014 года.
Алексей Симоник прошел Иловайск, Пески, ДАП.
«В свои 18 он одним из первых без колебаний стал воином-добровольцем, после службы — волонтером, спортсменом и общественным активистом», — написала в Facebook волонтер Мария Подыбайло.
В ноябре 2019 года Алексей Симоник вышел из дома и пропал. Его тело со следами насильственной смерти нашли несколько месяцев назад. Теперь пришли результаты экспертизы, которые подтвердили, что это действительно бывший боец АТО «Бандера».
Ранее сообщалось, что нанятый ФСБ киллер Олег Смородинов осужден на 12 лет за убийство сотрудника Ровенского СИЗО майора Ивана Мамчура.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...