Украина

Как пережить карантин и не сойти с ума: психологи дали простые советы

Во время карантина в связи с распространением коронавируса у многих украинцев появились признаки депрессии, тревожности, паники и усталости. Психологи Национальной психологической ассоциации, основываясь на опыте американских коллег, подготовили советы, как пережить введенные ограничения с меньшим риском для самочувствия.

Психологи советуют ограничить потребление новостей надежными источниками. В противном случае вал информации о COVID-19 от разных СМИ может привести к усилению чувства страха и тревоги. Кроме того, рекомендуется ограничивать время, проведенное в новостях и социальных медиа и миксовать его с другими видами деятельности, не связанными с карантином или изоляцией, такими как чтение, прослушивание музыки или изучение нового языка.

Чтобы правильно использовать «карантинное» время, нужно создавать распорядок дня и следовать ему. Соблюдение распорядка дня может помочь взрослым и детям сохранить чувство упорядоченности и цели в жизни. Ежедневно нужно выполнять какую-то работу, детям — школьные уроки.

Всегда стоит поддерживать связь с другими людьми по телефону или с помощью интернета.

«Если вам становится грустно или тревожно, используйте эти разговоры как возможность обсудить свой опыт и связанные эмоции», — пишут специалисты.

Эмоциональную поддержку могут оказать и домашние животные, но в данном случае не стоит забывать обо всех необходимых гигиенических процедурах.

Соблюдение на карантине здоровых привычек в питании и занятие физическими упражнениями поможет справиться со стрессами изоляции и карантина. При необходимости стоит обратиться к психотерапевтам.

Напомним, в Киеве во время карантина заработала горячая линия для женщин, которым нужна психологическая поддержка. А в Украине запущен Открытый проект психологической поддержки и помощи гражданам в условиях пандемии COVID-19.



Как семейным парам пережить карантин и не развестись, читайте также в материале «ФАКТОВ».





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