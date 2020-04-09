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Прежде чем идти в аптеку, зайдите в интернет: так вы сбережете время, деньги и здоровье

16:52 9 апреля 2020 12
девушка с ноутбуком
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

В период карантина лучше свести вылазки из дома к минимуму. Поэтому не бегите сразу в аптеку с надеждой купить все нужное в одной точке — так везет редко. Лучше воспользуйтесь сайтом по поиску и бронированию аптечных товаров Tabletki.ua. Это позволит снизить риск подхватить вирус, стоя в очереди, а также сэкономит время и деньги.

«ФАКТЫ» пообщались с руководителем проекта Tabletki.ua Евгением Муравщиком и узнали, как правильно пользоваться сервисом с максимальной выгодой для себя. Как оказалось, алгоритм действий при поиске и бронировании препаратов на сайте очень простой и предусматривает всего нескольких шагов.

Найти препарат в ближайших аптеках

Чтобы найти нужный препарат, заходите на сайт Tabletki.ua, вводите в строке поиска название и нажимаете «поиск». Затем нажмите «Цены в аптеках» и через несколько секунд на экране появляется карта аптек вашего города. Находите ближайшую аптеку в вашем районе, для этого введите свой адрес и воспользуйтесь фильтром «Радиус» — можно установить радиус поиска 0,5, 1, 2 или 5 км.

Обеспечить себе наилучшую цену

На карте выбранных аптек видно, что цены на один и тот же препарат в разных аптеках могут существенно отличаться, как и максимально возможная экономия — до 30%.

«На самом деле скидка — это не главное. Есть аптеки, которые не предлагают скидок, но цена у них на 30% ниже, чем в других аптеках», — объясняет Евгений.

Евгений Муравщик: "Наш принцип: потребитель должен получить тот сервис, который он ожидает получить»

Можно воспользоваться фильтрами «Сортировка», «По цене» и найти самую «дешевую» аптеку. Сравните стоимость и выберите оптимальный вариант по цене и месторасположению.

Забронировать препарат с гарантированной ценой

Выбранный препарат нужно обязательно забронировать, чтобы сохранить за собой цену, высветившуюся на сайте. Если этого не сделать и просто отправиться в аптеку за нужным препаратом, может оказаться, что цена в аптеке выше или что кто-то забрал последнюю упаковку минутой раньше. Обязательно бронируйте — и забирайте препарат по цене со скидкой, заявленной на момент бронирования.

Забрать препарат в течение суток

Сразу после оформления заказа онлайн на указанный вами номер телефона придет сообщение с номером вашей брони, адресом и режимом работы аптеки. Забрать препараты можно в любое удобное время в течение минимум 24 часов. Для выдачи предварительно забронированных на сайте лекарств в некоторых аптеках предусмотрено отдельное окно, что еще больше сокращает время, проведенное в аптеке.

Проверить статус резерва можно и в личном кабинете.

«Аптеки предоставляют нам статус резерва пользователя. Наша задача — держать все под контролем и предоставить актуальную информацию пользователю. Он должен быть уверен, что его заказом занялись, не проигнорировали, что его заказ не исчез где-то на просторах интернета. Наш принцип: потребитель должен получить тот сервис, который он ожидает получить», — объяснил Евгений.

Бонус 1. Получить больше информации о препарате

В случае с лекарствами очень важно получить инструкцию на препарат от производителя — не аннотацию и не вольный пересказ информации, которые можно найти на многих медицинских и аптечных сайтах. Сайт Tabletki.ua дает четкие инструкции ко всем препаратам.

Бонус 2. Заказать редкий препарат

Аптека не может постоянно держать у себя весь ассортимент — особенно в случае редких препаратов, не пользующихся массовым спросом. Поэтому с несколькими сетями запущен проект «Под заказ». На сайте высвечивается, что данный препарат можно забрать, например, на следующий день после определенного времени: «Забрать завтра после 15:00». Если пользователь заказывает препарат, дистрибьютор оперативно доставляет его в аптеку, а покупатель приходит через день и забирает свой заказ.

Не нужно в период карантина бегать по аптекам и искать нужное лекарство. Можно быстро забронировать препараты онлайн — и купить все у себя под домом. Берегите себя!

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