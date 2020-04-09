Стиль жизни

К чему готовиться: гороскоп на 11 апреля для всех знаков зодиака

Суббота, 11 апреля, — день, когда следует остерегаться сделок, связанных с земельными участками.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 11 апреля для всех знаков зодиака.

Овен

Очень благоприятный день, вы найдете надежного союзника в своем любимом человеке.

Телец

Займитесь тем, что вам интересно, никто не обидится на вас, если вы немного уйдете в себя.

Близнецы

Вероятны трудности в работе с документами, в первую очередь — финансовыми.

Рак

Итог дня будет зависеть от того, кем вы являетесь в большей степени (оптимистом или пессимистом).

Лев

Звезды говорят, что возможен значительный прогресс в каком-то важном для вас деле.

Дева

Возможны небольшие финансовые затруднения, вам придется отказаться от давно запланированных приобретений.

Весы

Возможны глубокие переживания, вызванные музыкой, семейной ситуацией, событиями в духовной жизни.

Скорпион

Если вы давно искали что-то эксклюзивное, то в эту субботу обязательно найдете это.

Стрелец

День подходит для любых начинаний, требующих вдохновения и энтузиазма.

Козерог

Этот день даст вам возможность осуществить акт благотворительности.

Водолей

Не стоит делать финансовые вложения и крупные покупки, можете позволить себе только мелочи.

Рыбы

Возможны непредвиденные повороты в отношениях с друзьями, родней.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на апрель.

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