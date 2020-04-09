- 14:28 «Трупы складывают друг на друга»: звезда НХЛ рассказал об ужасах коронавируса в США
- 14:22 Может рвануть: под Одессой начался пожар возле заправки
- 14:19 Жителям Закарпатья запретили выходить на улицу
- 14:18 Киев впервые отправил на переработку в Румынию 4,5 миллиона использованных батареек
- 14:06 «Подрезала глаза»: Лолита Милявская на карантине сделала пластику
- 14:00 Закрыть церкви не имеем права: у Авакова рассказали, как украинцы будут праздновать Пасху
- 13:58 Украинка рассказала, сколько получают врачи и медсестры в охваченной коронавирусом Испании
- 13:33 Ничего нового нет, такое бывает: Макаревич неожиданно высказался о коронавирусе
- 13:31 Волонтеры создали сервис, где можно помочь врачам любой "коронавирусной" больницы Украины
- 13:21 Мотря из "Спіймати Кайдаша" рассказала об эротических сценах в сериале
- 13:15 Бонус к российскому паспорту: в сети рассказали, кто в ОРДЛО заразился коронавирусом
- 13:07 К чему готовиться: гороскоп на 11 апреля для всех знаков зодиака
К чему готовиться: гороскоп на 11 апреля для всех знаков зодиака
Суббота, 11 апреля, — день, когда следует остерегаться сделок, связанных с земельными участками.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 11 апреля для всех знаков зодиака.
Читайте также: Не берите деньги в долг и сдерживайте эмоции: гороскоп на апрель для всех знаков зодиака
Овен
Очень благоприятный день, вы найдете надежного союзника в своем любимом человеке.
Телец
Займитесь тем, что вам интересно, никто не обидится на вас, если вы немного уйдете в себя.
Близнецы
Вероятны трудности в работе с документами, в первую очередь — финансовыми.
Рак
Итог дня будет зависеть от того, кем вы являетесь в большей степени (оптимистом или пессимистом).
Лев
Звезды говорят, что возможен значительный прогресс в каком-то важном для вас деле.
Дева
Возможны небольшие финансовые затруднения, вам придется отказаться от давно запланированных приобретений.
Весы
Возможны глубокие переживания, вызванные музыкой, семейной ситуацией, событиями в духовной жизни.
Скорпион
Если вы давно искали что-то эксклюзивное, то в эту субботу обязательно найдете это.
Стрелец
День подходит для любых начинаний, требующих вдохновения и энтузиазма.
Козерог
Этот день даст вам возможность осуществить акт благотворительности.
Водолей
Не стоит делать финансовые вложения и крупные покупки, можете позволить себе только мелочи.
Рыбы
Возможны непредвиденные повороты в отношениях с друзьями, родней.
Хорошего вам дня!
Ранее мы публиковали любовный гороскоп на апрель.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!