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Не остров: стало известно, где пройдет бой Фергюсон – Гэйтжи (фото)
Поединок в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249 за пояс временного чемпиона в легком весе между американцами Тони Фергюсоном (25 побед, 3 поражения) и Джастином Гэйтжи (21 победа, 2 поражения) пройдет не на частном острове, как анонсировал ранее президент UFC Дэйна Уайт.
По информации портала MMA Junkie, бой примет город Лемур (штат Калифорния, США) на арене отеля Tachi Palace Casino Resort. Правда, в связи с карантином зрители на турнир допущены не будут.
А тем временем глава UFC опубликовал на своей странице в Twitter яркий промо-ролик, посвященный предстоящему поединку. «Это будет веселый бой. Немногим более недели, и мы снова будем наблюдать за поединком в прямом эфире», — написал Уайт.
this is gonna be a FUN fight. Just a little over a week and we will be watchin a LIVE fight again!!! pic.twitter.com/DGJPbbod5F— danawhite (@danawhite) April 9, 2020
Напомним, что бой Фергюсон — Гэйтжи пройдет в субботу, 18 апреля. «ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию чемпионского поединка.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб не отказывался от боя с Фергюсоном, но назвал условие для его проведения.
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