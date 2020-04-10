Украина

Давно обещанная главой государства единоразовая выплата в размере одной тысячи гривен, которую надеются получить пенсионеры и люди с инвалидностью, поступит к ним сразу после принятия Радой изменений в государственный бюджет.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире программы «Право на владу» на канале 1+1.

При этом чиновница еще раз уточнила, что речь идет о тысяче гривен, которую государство обещало выплатить не всем пенсионерам, а только тем, у кого размер пенсии ниже 5 тысяч гривен.

«Порядок финансирования этой тысячи уже приняло правительство. Мы ожидаем, что в ближайшее время состоится заседание (парламента — ред.) и депутаты примут изменения в госбюджет. Для нас это самое главное. Это будет и основание выплатить и будет источник финансирования… Мы сразу выплатим эти средства людям. Мы говорили, что это будет в апреле. Мы не отказываемся. Я уверена, что на следующей неделе мы совместно с депутатами уже отчитаемся совместно, что такое решение будет реализовано», — заявила Лазебная.

Она также отметила, что в этом месяце выплата пенсий состоялась вовремя.

«Вы знаете, что еще 1 апреля правительство приняло решение, которым анонсировало три главные меры по повышению пенсионного уровня», — сказала министр.

При этом Лазебная пояснила, что первые выплаты прошли 7-го апреля, когда все пенсионеры от 80-ти лет получили свои 500 гривен.

«Финансирование пенсий в этом месяце началось вовремя — 2 апреля Пенсионный фонд обеспечил полное финансирование пенсионных выплат», — добавила Лазебная.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что индексация пенсий в Украине, работу над которой правительство начало 1 апреля, произойдет в мае 2020 года. Перерасчет пенсий будет проводиться с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,11. При этом если размер повышения будет менее 100 гривен, то будет установлена ​​доплата в сумме, которой не хватает до указанного размера.

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