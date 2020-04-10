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Выдерживаем кризис или failed state: озвучены два сценария для Украины
С момента своего образования Украина выдержала серьезные испытания, столкнувшись с вызовами распада, перехода на авторитарный путь развития и даже исчезновения с политической карты Европы во время агрессии северного соседа. Теперь же украинская государственность и украинское общество столкнулись с вызовом слабой и непрофессиональной власти.
Таким мнением с «ФАКТАМИ» поделился ученый и публицист, доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета, директор Института исторических исследований Львовского национального университета, почетный профессор Киево-Могилянской академии Ярослав Грицак.
«Перед украинским обществом следующий вызов — вызов слабой и непрофессиональной властью. Если выдержим, выйдем из этого кризиса более крепкими, не выдержим — превратимся в failed state (в переводе с английского — несостоявшееся, провалившееся, нежизнеспособное государство. — Авт.), очень сильно зависимое от внешней помощи», — считает он.
Подобный путь развития событий, по мнению эксперта, станет самым плохим для Украины, поэтому на него больше всего рассчитывает Россия. Ведь если Украина будет именно такой, Путин всегда сможет показать на нее россиянам: «Смотрите, вы такого хотели?»
Конечно, никуда не исчезло желание Кремля снова интегрировать Украину в свое государственное пространство, но после краха «русской весны», считает Ярослав Грицак, эта угроза приобрела в основном теоретический характер, так как Россия сама сейчас слаба.
«В общем, нужно четко представлять, какая сейчас у нас вилка возможностей: или мы выдерживаем кризис и становимся сильнее институционно, или становимся failed state», — резюмировал ученый.
Каким будет мир после пандемии и экономического кризиса и возможна ли перезагрузка Украины, Ярослав Грицак рассказал в интервью «ФАКТАМ» «Человечество ждет откат назад, и это неминуемо».
Фото: Liga.net
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