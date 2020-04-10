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Украина

Ранения оказались несовместимыми с жизнью: в зоне ООС погиб украинский боец Алексей Куприков

6:55 10 апреля 2020 127
Алексей Куприков
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

9 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Луганщине, в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время обстрела позиций украинской армии погиб Алексей Куприков (позывной Леший), 1971 г. р., боец 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Об этом говорится в сообщении бригады на странице в Facebook.

«С глубокой скорбью сообщаем о смерти в бою нашего бойца — солдата Алексея Куприкова с позывным Леший, механика-водителя механизированного батальона. Он погиб в результате вражеского обстрела позиций 93 бригады Холодный Яр на Луганщине, получив множественные осколочные ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью. Средства защиты, к сожалению, не спасли», — говорится в сообщении.

Алексей родился 13 января 1971 года. Жил в пгт. Черкасском Днепропетровской области. В ноябре 2018 г. он подписал контракт, как раз накануне выхода бригады в Донецкую область. Он воевал в Новоселовке Второй, а затем — в окрестностях Крымского, где и погиб.

«Он отличался от большинства степенностью и взвешенностью. …Был спокойным, рассудительным, заинтересованным в своей работе. С ним было легко служить. Очень жаль терять таких людей», — сообщили собратья.

У Алексея осталась гражданская жена, 19-летний сын, мама и родная сестра, которая также служит в 93-й бригаде.

О дате и времени прощания с воином будет сообщено дополнительно

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 30 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Боец был убит снайпером на одной из позиций в Донецкой области.

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