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За сутки от коронавируса в Украине умерли 12 человек, заразились более 300
По состоянию на утро пятницы, 10 апреля 2020 года, в Украине зафиксировано 2203 подтвержденных случая COVID-19 — за сутки количество заболевших увеличилось на 311.
Как сообщают в Центре общественного здоровья Украины, 61 пациент с коронавирусной инфекцией выздоровел, 63 человека умерли.
Статистика заболеваний по областям следующая:
- Винницкая область — 119 случаев;
- Волынская область — 41 случай;
- Днепропетровская область — 52 случая;
- Донецкая область — 11 случаев;
- Житомирская область — 41 случай;
- Закарпатская область — 56 случаев;
- Запорожская область — 54 случая;
- Ивано-Франковская область — 254 случая;
- Кировоградская область — 82 случая;
- Киев — 348 случаев;
- Киевская область — 140 случаев;
- Львовская область — 82 случая;
- Луганская область — 3 случая;
- Одесская область — 46 случаев;
- Полтавская область — 20 случаев;
- Ровенская область — 85 случаев;
- Сумская область — 63 случая;
- Тернопольская область — 196 случаев;
- Харьковская область — 6 случаев;
- Херсонская область — 27 случаев;
- Хмельницкая область — 16 случаев;
- Черновицкая область — 366 случаев;
- Черкасская область — 86 случаев;
- Черниговская область — 9 случаев.
В Николаевской области — по прежнему не зафиксировано ни одного подтвержденного случая коронавирусной инфекции.
Также в Центре сообщают, что по состоянию на утро 10 апреля поступило 862 сообщения о подозрении на COVID-19.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», замминистра здравоохранения Виктор Ляшко посещал Николаевскую область, которую пока что коронавирус обходит стороной, чтобы проверить, как работает местная лаборатория.
Также сообщалось, что среди жителей Николаева таки были заболевшие — супружеская пара, которая лечилась в столичной Александровской больнице и поэтому попала в киевскую статистику.
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